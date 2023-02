EX OBIETTIVI, Bajrami: "Sassuolo scelta giusta per me"

Attraverso i canali ufficiali del Sassuolo, il nuovo trequartista neroverde, Nedim Bajrami, acquistato dall'Empoli per sostituire Traoré e trattato anche dalla Fiorentina la scorsa estate, si è così presentato ai suoi nuovi tifosi: "Sono molto contento di essere qui. Ho ritrovato il mio ex compagno (Pinamonti, ndr), l'ambiente mi piace molto. Quando ho saputo che c'era l'interesse del Sassuolo ero molto contento, per me è una scelta giusta. Il mio obiettivo è aiutare la squadra e il prima possibile andare in campo. Un saluto a tutti i tifosi neroverdi e forza Sasol".