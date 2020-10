EX DS PARTIZAN, Vlahovic sarà un top. Milenkovic...

Ivica Iliev, ex ds del Partizan Belgrado, parla così di Dusan Vlahovic e altri temi legati alla Fiorentina: "Sono dispiaciuto per le critiche delle ultime settimane: è un ragazzo giovane, di 20 anni. Sapendo quanto è forte come carattere, penso che ne uscirà più forte perché è un ragazzo splendido, che vuole lavorare e che cresce ogni giorno. Avere giornate meno buone, alla sua età, è anche normale. Subito dopo la partita con l'Inter, che ho visto, ne è uscito forte, segnando in quella dopo. Penso che giocherà a grande livello e diventerà un top player".

A San Siro è entrato con la luna storta?

"Non lo so. Ma lo conosco e so che è un personaggio forte, a chiunque però possono capitare certe cose. Un consiglio che do è che società, squadra e tifosi stiano dietro di lui per spingerlo, perché può dare tanto".

Come lo vede nelle gerarchie dell'attacco viola?

"Dusan è un mio giocatore, e secondo me dovrebbe essere lui il primo. Lo stimo, ce ne sono pochi che hanno un talento e un carattere del genere... Nei prossimi anni diventerà un grandissimo calciatore".

Può rendere di più in nuove collocazioni tattiche?

"Questa è una domanda per l'allenatore... Le qualità le ha, e come attaccante è completo. L'importante sarà trovargli il posto giusto, ma sa fare sia la prima che la seconda punta, attacca bene gli spazi per esempio, non è uno che per forza aspetta il pallone in area".

C'è qualcosa in cui deve migliorare?

"Quando hai 20 anni c'è tanto spazio per i miglioramenti, per la crescita. Non conosco le sue condizioni fisiche attuali o come si lavora nella Fiorentina, ma certo che può crescere: è giovane, e certe cose arriveranno negli anni. Il calcio italiano è diverso dal resto dell'Europa, ma se a quell'età giochi in Serie A significa che sei forte".

Milenkovic è molto ambito. La Fiorentina rischia un Chiesa-bis?

"La Fiorentina rischia molto. Ieri l'ho visto in Nazionale contro la Norvegia: ha massacrato Haaland, che oggi è tra gli attaccanti più forti al mondo. Non so come andranno le cose a Firenze, ma in breve tempo penso che potrà pure ambire ai più grandi club d'Europa. Fisicamente è eccezionale ed è pure intelligente, si prepara alle partite con giorni d'anticipo. Pensavo sarebbe già andato prima in società quali Juventus o Milan, è tra i top class dei giocatori europei".