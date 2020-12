EX DS HAJDUK, Corvino voleva Vuskovic in viola

Sasa Bjelanovic, ex ds dell'Hajduk Spalato, è intervenuto per parlare di Mario Vuskovic, difensore della squadra croata. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Uno dei pezzi pregiati del mercato in patria, un difensore giovanissimo, tra i più promettenti della sua generazione. Ha ancora tanti margini di miglioramento e ha bisogno di un modo di allenarsi un po’ più all’italiana, curando i dettagli. Lui ha un’ottima tecnica, ho avuto già un paio di anni fa una richiesta dalla Fiorentina da parte di Corvino, volevano prenderlo ma in quel momento non abbiamo ritenuto giusto venderlo. Paragoni? A me ricorda molto Barzagli, sia fisicamente che come modo di giocare. Giocatore che se dovesse venire in Italia potrebbe crescere ulteriormente, anche se non credo rappresenti la prima scelta per un club italiano.".