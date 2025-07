Europeo Femminile, finale Inghilterra-Spagna: le formazioni. Due italiane nel team arbitrale

L'Europeo Femminile, che ha visto l'Italia fermarsi in semifinale contro l'Inghilterra, alle 18 vivrà il suo ultimo atto. Le campionesse in carica inglesi affronteranno la Spagna campione del mondo e della Nations League, in una sfida dunque tutta da vedere. Le inglesi sono a caccia del secondo titolo consecutivo in un Europeo, dopo aver battuto la Germania in finale nel 2022. In questa finale c'è un po' d'Italia: nella squadra dell'arbitro francese Stéphanie Frappart infatti ci sono infatti l'assistente Francesca Di Monte e l'arbitro Maria Ferrieri Caputi come quarto uomo.

Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Spagna

Inghilterra (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; Hemp, Russo, James. A disposizione: Agyemang, Beever-Jones, N. Charles, G. Clinton, Keating, Kelly, Le Tissier, Mead, Moorhouse, Morgan, J. Park, Wubben-Moy. Allenatrice: Serina Wiegman.

Spagna (4-3-3): Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona; Bonmati, Guijarro, Putellas; Del Castillo, Gonzalez, Caldentey. A disposizione: Fernandez, Lucia Garcia, Lopez, Martinz-Prieto, Mendez, Nanclares, Ouahabi, Paralluelo, Pina, Redondo, Sullastres, Zubieta. Allenatrice: Montse Tomé.

Ufficiali di gara

Arbitro: Stéphanie Frappart

Video Assistant Referee: Willy Delajod

Assistant Referee 1: Camille Soriano

Assistant Referee 2: Francesca Di Monte

Fourth Official: Maria Ferrieri Caputi

Assistant VAR Official: Christian Dingert