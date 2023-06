EUROPEI U21, L'Italia si rialza e batte la Svizzera 3-2

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia Under 21 riscatta la sconfitta subita con la Francia e batte la Svizzera nella seconda giornata degli Europei di categoria. Azzurrini che erano andati addirittura avanti di 3 reti a inizio secondo tempo, ma gli elvetici hanno accorciato le distanze con Imeri e Amdouni riportandosi in partita. Il parziale però non cambia e al fischio finale è la nazionale di Nicolato ad aggiudicarsi l'incontro per 3-2, grazie ai gol di Pirola, Gnonto e Parisi.