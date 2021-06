La Spagna delude nella sua partita d'esordio agli Europei, non riuscendo ad andare oltre lo 0-0 nella partita di Siviglia contro la Svezia. Buona tenuta difensiva da parte della selezione nordeuropea che ha limitato al massimo le iniziative delle Furie Rosse, riuscendo anche in un paio d'occasioni a sfiorare la via della rete.