EUROPEI, Kane: "Con l'Italia ci attende una gara dura"

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "E' stata una partita molto difficile. La difesa della Danimarca era bassa ed era difficile penetrare; un po', però, ce lo aspettavamo. Il pubblico è stato incredibile. Il rigore? Non è stato facile segnare, Schmeichel è stato bravo a respingere. Sono contento per averla ribadita in gol e avere raggiunto Lineker. Contro l'Italia sarà difficile, ma adesso vogliamo vincere quest'Europeo in casa". Così Harry Kane, al termine della semifinale vinta dall'Inghilterra contro il Danimarca. (ANSA).