Europa League, Moura risponde a Celik: pari tra Porto e Roma. Tutti i risultati

vedi letture

Celik illude la Roma nel recupero del primo tempo ma Moura al 67' firma il gol del Porto per il pareggio definitivo: finisce infatti 1-1 la gara di andata dei playoff di Europa League tra i portoghesi e i giallorossi che dal 72' devono giocare in 10 per i due gialli rimediati in 8 minuti da Cristante che viene dunque espulso. La Roma al 40' aveva perso anche Dybala per infortunio, sostituito da Baldanzi.

Gli altri risultati delle gare delle 21

AZ - Galatasaray 4-1: 12' Mijnans (A), 20' Sallai (G), 36' Parrott rig. (A), 58' Clasia (A), 66' Wolfe (A)

Porto - Roma 1-1: 45'+4' Celik (R), 67' Moura (P)

PAOK - FCSB 1-2: 21' Samatta (P), 50' Gheorghita (F), 60' Dawa (F)

Twente - Bodo/Glimt 2-1: 5' Ltaief (T), 85' Berg (B), 95' Van Wolfswinkel rig. (T)

Le gare delle 18.45

Fenerbahce - Anderlecht 3-0: 11' Tadic, 43' Dzeko, 57' En Nesyri

Ferencvaros - Viktoria Plzen 1-0: 23' Abu Fani

Midtjylland - Real Sociedad 1-2: 11' B. Mendez rig. (R), 31' Kubo (R), 38' Buksa (M)

Union SG - Ajax 0-2: 59' Rasmussen, 71' Mokio