EUROPA LEAGUE, Le formazioni di AZ Alkmaar-Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna anche l'Europa League, in campo per la settima giornata del maxi girone. Delle italiane impegnate nella competizione, alle 18:45 in campo Az Alkmaar e Roma, con i giallorossi che vanno a caccia di tre punti che potrebbero alimentare le speranze per finire tra le prime otto. Queste le formazioni ufficiali:

Az Alkmaar (4-3-3): Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Poku, Meerdink, Lahdo. Allenatore: Martens.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka, Angelino; Kone, Paredes, Pisilli; Dybala, Dovbyk, Saelemaekers. Allenatore: Ranieri.