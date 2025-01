Europa League, ecco le formazioni ufficiali di Lazio e Roma

Oggi è il giorno dell'ultimo turno della fase a girone unico di Europa League. Dopo le gare disputate ieri in Champions League da Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, oggi toccherà a Lazio e Roma scendere in campo nella seconda competizione europea per club. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Fiorentina, affronteranno da primi in classifica lo Sporting Braga, mentre i giallorossi ospiteranno all'Olimpico l'Eintracht Francoforte. Per la formazione di Baroni la sfida contro i lusitani è inutile ai fini della classifica del girone visto che è già sicura del passaggio diretto agli ottavi di fiale. La Roma invece, in 21° posizione con 9 punti, deve confermare il suo posto in zona play-off. Di seguito le formazioni ufficiali delle due formazioni capitoline impegnate in Europa League:

BRAGA (4-3-3): Hornicek; Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakaté, Chissumba; Roger Fernandes, Gorby Moutinho; Ricardo Horta, El Ouazzani; Gharbi. Allenatore: Carvahal

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Gila; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. Allenatore: Baroni.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Knauff; Bahoya, Chaibi; Ekitike. Allenatore: Toppmoller.