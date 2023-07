EURO24, Uefa punto riferimento su ambientale e sociale

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - A meno di un anno dall'inizio di Euro 2024 e dopo l'inaugurazione del Forum Uefa Respect a Francoforte, la strategia ambientale, sociale e di governance (Esg) del massimo organo di governo del calcio europeo è stata pubblicata. La visione dei prossimi Europei di calcio è quella di essere il riferimento per la sostenibilità degli eventi nel mondo dello sport e una forza trainante per lo sviluppo sostenibile per le società tedesche ed europee. Con questo concetto olistico, l'Uefa mira a contribuire a rendere Euro 2024 il campionato europeo più sostenibile di tutti i tempi e, in collaborazione con la Federcalcio tedesca (DFB) e le autorità pubbliche, un modello per eventi globali di questo tipo. Il torneo riunisce persone provenienti da tutto il mondo ed è un'ottima piattaforma per sostenere e informare per una maggiore sostenibilità nello sport. Pertanto, dall'inizio dell'organizzazione degli Europei di calcio, la prospettiva sostenibile è diventata una forza trainante e parte del DNA del torneo.

"Il Campionato Europeo Uefa - ha detto Michele Uva, direttore Uefa per la sostenibilità sociale e ambientale - è il terzo evento sportivo più grande del mondo, seguito da miliardi di tifosi in tutto il mondo. Diffonde la passione per il nostro gioco, unisce le persone e distrugge barriere culturali.In linea con le crescenti aspettative della società sul calcio che necessitano di accelerare l'azione in materia di sostenibilità sociale e ambientale, questa è la nostra occasione per dare l'esempio offrendo al torneo i più elevati standard di sostenibilità. Attraverso gli investimenti mirati e le misure presentate nel nostro approccio strategico, abbiamo costruito le basi per contribuire all'eredità del torneo, in pieno allineamento con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite". Per il ministro tedesco dell'interno e dello sport Nancy Faeser Euro 2024, Dfb e governo federale giocano nella stessa squadra quando si tratta di sostenibilità: "Euro 2024 2024 vuole essere un festival del calcio per tutti i tifosi, con un focus sullo sport e riunire persone provenienti da tutta Europa". (ANSA).