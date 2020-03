EURO2020, Martedì assemblea UEFA ad Amsterdam

Non solo la Serie A, l’emergenza Coronavirus preoccupa anche la UEFA a pochi mesi da Euro 2020. Come riportato dal The Sun, martedì ad Amsterdam, prima del sorteggio dei gironi della Nations League 2020-2021, è in programma un'assemblea urgente con tutte le 55 federazioni affiliate per fare il punto della situazione e valutare le mosse in vista del torneo estivo ma anche per alcune amichevoli come quella tra Inghilterra e Italia a Wembley, oltre alle partite di spareggio per gli ultimi quattro posti disponibili per l'Europeo. "Dovremmo giocare contro l’Italia a Roma, ma bisogna pensare prima alla salute e poi allo sport", ha spiegato il presidente della federazione gallese Kieran O'Connor, sottolineando la difficoltà e le priorità del momento. La Uefa sta monitorando attentamente l’evolversi della situazione in tutta Europa, visto l’aumentare dei contagi anche in altri Paesi oltre all’Italia.