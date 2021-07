EURO2020, L'Inghilterra va in finale: Danimarca ko 2-1

Sarà l’Inghilterra ad affrontare l’Italia nella finale di Euro2020, in programma domenica 11 a Wembley: la squadra di Southgate ha infatti battuto per 2-1 ai tempi supplementari (e in rimonta) la Danimarca al termine di una partita bellissima in cui ad andare in vantaggio sono stati proprio i danesi con la rete di Damsgaard al 30’. Il pareggio è però arrivato al 39’ con l’autogol sfortunato di Kjaer e da quel momento la sfida si è trasformata in un monologo dell’Inghilterra. Ai supplementari, poi, rigore di Kane con Schmeichel che ha parato ma non è riuscito a trattenere: l’attaccante degli Spurs ha segnato sulla ribattuta siglando il definitivo 2-1.