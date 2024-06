EURO 24, Danesi contro il Var. Hjulmand: “Il calcio non è così”

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Parlo raramente dell'arbitraggio ma quanto accaduto ha chiaramente deciso il corso della partita. Questo è molto frustrante per la mia squadra. Se fossimo stati in vantaggio per 1-0, sarebbe cambiato tutto. Il calcio non dovrebbe essere così". Il ct della Danimarca non ha mandato giù i verdetti emessi dai controlli alla Var nell'ottavo di finale contro la Germania a Dortmund, che in una manciata di minuti hanno portato dal possibile vantaggio col gol di Andersen, annullato per fuorigioco millimetrico, alla rete su rigore di Havertz per un mani dello stesso difensore danese. I media del Paese scandinavo non hanno però messo troppo l'accento sulla questione: "La Danimarca ha perso a Doirtmund, una partita piena di pioggia e tuoni che però induce a porci alcune domande serie" sul futuro, scrive il quotidiano Bt.

"I tedeschi dominanti buttano la Danimarca fuori dagli Europei - riassume Berlingske -. Dopo essere stati eliminati, i giocatori della nazionale possono fare le valigie e andare in vacanza". "La Danimarca è stata spazzata via da Euro 24 in un colpo di fulmine", titola Jyllands-Posten. "La squadra tedesca stata migliore, uomo per uomo, di una nazionale danese che non è riuscita a trovare il suo equilibrio ed è uscita dalla fase finale senza una vittoria". Più critiche alla squadra che ricerca di capri espiatori, quindi, ma nel gruppo della nazionale difficilmente si dimenticheranno quei primi minuti del secondo tempo, dopo un primo interrotto a lungo per un fortissimo temporale che ha investito Dortmund. (ANSA).