EURO '24, Belgio-Svezia sospesa: Uefa omologa l'1-1

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - La partita di qualificazione a Euro 2024 tra Belgio e Svezia è stata dichiarata interrotta con il risultato dell'intervallo, di 1-1, confermato come finale. Lo rende noto l'Uefa in un comunicato ufficiale in riferimento al match che lunedì scorso era stato sospesa all'intervallo, su richiesta e accordo delle due squadre, dopo l'attacco terroristico che ha ucciso due tifosi svedesi a Bruxelles. Ad ognuna delle due squadre viene assegnato un punto con la classifica del Gruppo F che verrà aggiornata di conseguenza. Per assumere tale decisione, l'Esecutivo "ha preso atto in primis dell'impossibilità di disputare la restante parte della partita del giorno successivo, quindi che sia la Federcalcio belga sia la Federcalcio svedese, date le circostanze, hanno espresso la volontà di non far disputare il tempo rimanente della partita e di considerare definitivo il risultato all'intervallo.

Inoltre, il risultato non incide sulla qualificazione del Gruppo F in quanto il Belgio è già matematicamente qualificato alla fase finale dell'Europe (insieme all'Austria) e la Svezia era già matematicamente eliminata. Infine, i rispettivi calendari non consentono l'utilizzo di alcuna data nella prossima finestra internazionale di novembre, quando dovrà concludersi la fase a gironi preliminare della competizione, seguita dal sorteggio degli spareggi e dal sorteggio della fase finale del torneo. (ANSA).