Euro 2032, Abodi: "Stadi? Tante lettere di accreditamento. Vincano i migliori"

(ANSA) - NAPOLI, 12 SET - "C'è una scadenza immediata, che è stata rispettata, ovvero le lettere di accreditamento. Ne sono arrivate tante. C'è la scadenza di luglio 2026, che è quella dei progetti definitivi, che mettano in condizione la Federcalcio e l'Uefa di valutare la concretezza. Poi c'è l'altra scadenza, che è quella dei cantieri, che debbono aprire entro aprile/maggio 2027. E, come si suol dire, vincano i migliori".

Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, rispondendo alle domande dei cronisti su Euro 2032, a margine di un incontro al Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, in vista dell'America's Cup. "Salerno - ha detto il ministro sollecitato dai giornalisti sulla candidatura della città campana ad ospitare le partite degli Europei di calcio - ha scritto: chi ha un'agenda infrastrutturale è nella condizione di presentare le credenziali. Non c'è una preferenza per la città o una chiusura nei confronti di una città. C'è una meravigliosa competizione che va oltre Euro '32. Mi fa piacere che ci sia questa vivacità, perché io mi auguro che queste 13 città vogliano davvero farlo lo stadio o migliorarlo".

"Un merito - ha aggiunto Abodi - comunque questa organizzazione degli Europei ce l'ha avuto. Ha smosso un po' le coscienze, le capacità e le volontà. Adesso tiriamo fuori progetti e soprattutto facciamo in modo che siano finanziabili. Salerno è finanziabile, dopo di che la Federazione valuterà, noi faremo la nostra parte. Nei prossimi giorni indicherò, di concerto anche con il presidente del consiglio e il governo in generale, il nome del commissario che dovrà accompagnare, facilitare, velocizzare l'iter amministrativo di tutti i progetti che riguardano in particolare questo Euro 2032. Quindi stiamo piano piano togliendoci tutti gli alibi. C'è la data, ci sono le scadenze, ci sono i processi amministrativi semplificati". (ANSA).