Social Bove e il messaggio a Firenze: "Sei stata due volte rinascita. Mi piace pensare la nostra storia non sia finita"

Edoardo Bove, ieri a Firenze per una lunga giornata full immersion nella e con la Fiorentina, oggi tramite i social ha voluto ringraziare la Fiorentina, Firenze e i fiorentini con un commovente messaggio:

"Cara ACF Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai.

Ci abbiamo provato in tutti i modi…Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui!

Cari Fiorentini, in così poco tempo, siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato.

Il nostro spirito guerriero mai sarà domato!

Cara Firenze, sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di Rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato!

Firenze sei stata due volte Rinascita".