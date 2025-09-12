FirenzeViola
Fiorentina-Napoli, la campionessa mondiale di volley Antropova ospite in tribuna
Tutto pronto al Franchi per la prima gara casalinga della stagione con la partita di cartello Fiorentina-Napoli, prevista alle 20-45. Oltre ad una bella cornice di pubblico, sono previsiti ospiti illustri in tribuna vip: in particolare ci sarà la pallavolista Ekaterina Antropova della Savino del Bene, reduce dal trionfo ai mondiali di volley.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaLa Fondazione Niccolò Galli ha inaugurato un campo di calcio all'interno dei giardini di Campo di Marte: le immagini
SocialBove e il messaggio a Firenze: "Sei stata due volte rinascita. Mi piace pensare la nostra storia non sia finita"
92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaiodi Luca Calamai
Le più lette
1 92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
2 Pioli in conferenza: "Molto fiducioso per domani. Gudmundsson sta meglio, vedremo. Che fortuna allenare Kean"
4 Bove e il messaggio a Firenze: "Sei stata due volte rinascita. Mi piace pensare la nostra storia non sia finita"
Copertina
FirenzeViolaInvestimenti e fiducia ma pochi tiri in porta: serve un altro rendimento in fase offensiva
FirenzeViolaLa Fondazione Niccolò Galli ha inaugurato un campo di calcio all'interno dei giardini di Campo di Marte: le immagini
Pietro LazzeriniPer il club la Fiorentina è più forte e Pradè lo ha palesato con i numeri. Pioli ora ha il compito di dimostrarlo con i fatti e senza alibi societari. Ma il rischio è di non aver fatto i conti con gli avversari
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina ritrova un Kean ancora più super. Servirà la sua miglior versione per mettere paura al Napoli. Piccoli, Nicolussi e Fagioli (aspettando Gudmundsson) saranno l'arma in più di Pioli: ecco come
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com