Fiorentina-Napoli, la campionessa mondiale di volley Antropova ospite in tribuna

Oggi alle 17:30Primo Piano
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio

Tutto pronto al Franchi per la prima gara casalinga della stagione con la partita di cartello Fiorentina-Napoli, prevista alle 20-45. Oltre ad una bella cornice di pubblico, sono previsiti ospiti illustri in tribuna vip: in particolare ci sarà la pallavolista Ekaterina Antropova della Savino del Bene, reduce dal trionfo ai mondiali di volley.