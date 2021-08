ESPANYOL, Fa le prove per la Liga. Con le italiane...

L’Espanyol non vuole “macchiare” la tradizione positiva contro squadre italiane, scrive La Nazione. Oggi, contro la Fiorentina, la squadra di Vicente Moreno, scenderà in campo soprattutto nel ricordo di Daniel Jarque, il capitano scomparso dodici anni fa, l’8 agosto 2009, proprio a Firenze, mentre si trovava in ritiro a Coverciano. La squadra neopromossa farà le giuste prove per prepararsi al meglio alla Liga. Una curiosità è che nell’allora Coppa Uefa, gli spagnoli hanno quasi sempre vinto con le italiane.