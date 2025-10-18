Esame Verona per Gilardino: "Voglio il Pisa visto contro la Fiorentina"
Il Pisa si prepara ad affrontare l'Hellas Verona, match per la settima giornata di Serie A che andrà in scena oggi e in cui Alberto Gilardino spera di rivedere la prestazione fatta dai suoi uomini contro la Fiorentina poche settimane fa. Proprio il derby dell'Arno giocato prima della sosta è stato preso a esempio dal tecnico dei nerazzurri, ieri in conferenza stampa: "Siamo una squadra giovane e nuova. La maturità passa anche da certe sconfitte e da alcuni errori da correggere. Siamo intervenuti per far capire dove bisogna migliorare.
Non dormo la notte per trovare soluzioni per essere più pericolosi. Però penso che solo a Bologna non abbiamo creato molto. Domani tutti vogliono vedere il Pisa visto contro la Fiorentina o a Bergamo. Il vero Pisa deve essere quello".
