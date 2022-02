ERIKSEN, Domani tornerà in campo dopo otto mesi

A più di 8 mesi del problema cardiaco che aveva tenuto il mondo col fiato sospeso durante Danimarca-Finlandia dell'Europeo poi vinto dall'Italia di Mancini, Christian Eriksen domani tornerà in campo in una partita ufficiale, mentre in amichevole ha già giocato contro i Rangers.

"Domani Christian Eriksen farà parte del nostro gruppo ed entrerà sul campo di gioco" ha infatti annunciato Thomas Frank, allenatore del Brentford che domani in Premier League affronterà il Newcastle. "È un gran giorno per tutti noi - ha aggiunto -, ma soprattutto per Eriksen e la sua famiglia".