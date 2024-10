ENSCHEDE, Folle notte per i tifosi della Lazio blindati

Le trasferte europee delle squadre italiane a Enschede stanno diventando sempre più problematiche. Dopo quanto accaduto ai tifosi della Fiorentina per il primo preliminare di Conference League quando ci furono scontri diventati virali anche sui social, stavolta è toccato ai supporter della Lazio presenti per la partita del girone di Europa League. Una notte di “ordinaria” follia la definisce TMW che spiega quanto accaduto in Olanda: un’ordinanza lampo emessa del Sindaco di Enschede ha blindato la notte dei tifosi biancocelesti. Per paura di possibili scontri, il Sindaco Roelof Bleker ha blindato gli hotel dove soggiornano i tifosi biancocelesti presidiandoli con le forze armate.

Una totale violazione della libertà dei tifosi e di qualsiasi turista italiano si trovasse a Enschede. L’unica concessione, come raccontato da diversi colleghi presenti in Olanda, è stata la possibilità di ritirare gli ordini effettuati nei servizi di delivery per poter mangiare. L’ordinanza non varrà per quest’oggi, con i tifosi che potranno visitare la città e avranno a disposizione una fan zone a loro dedicata prima dell’inizio della gara.