Empoli, ufficiale l'arrivo di Dionisi: sarà lui il nuovo allenatore

© foto di Federico Serra
Oggi alle 14:05News
di Redazione FV

Novità per la panchina dell'Empoli. Il club toscano, che milita attualmente in Serie B, ha da poco ufficializzato l'arrivo del nuovo tecnico, Alessio Dionisi, dopo aver esonerato Guido Pagliuca. Questo il comunicato ufficiale del club di Corsi: 

"Empoli Football Club è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Alessio Dionisi. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e questo pomeriggio alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Petroio dirigerà il primo allenamento. Oltre a mister Dionisi, faranno parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Luca Vigiani, nel ruolo di allenatore in seconda, Paolo Cozzi come collaboratore tecnico e Fabio Spighi in qualità di preparatore atletico".