La Cremonese va alla ricerca di un nuovo centrocampista. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com in pole c'è Soualiho Meite. Contatti anche per Jean-Daniel Akpa Akpro: su quest'ultimo però, scatto importante dell'Empoli al lavoro in questi minuti per chiudere, in virtù delle difficoltà per arrivare a Zurkowski.