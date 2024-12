EMPOLI, Rottura del crociato per Pellegri: stagione finita

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - EMPOLIA, 09 DIC - Grave infortunio per l'attaccante dell'Empoli Pietro Pellegri. Gli esami effettuati questa mattina hanno riscontrato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. L'attaccante dovrà essere operato e per lui la stagione è conclusa. Come si era intuito vedendo la sua reazione alla caduta ieri pomeriggio al 'Bentegodi' di Verona l'infortunio era davvero grave e il giocatore aveva chiesto subito la sostituzione al 9' del primo tempo. (ANSA).