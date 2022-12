EMPOLI, Marin alla Samp solo se arriva Zurkowski

L'Empoli ha in mente solo Zurkowski per la mediana ma i colloqui con la Fiorentina proseguono con non poche difficoltà. I viola vorrebbero strappare un'opzione per Parisi in vista dell'estate, ma con tanti club già sulle sue tracce, gli azzurri non hanno intenzione di concedere favori di questo tipo. Se ne parlerà ancora, anche perché il giocatore spinge per questa soluzione. Senza l'arrivo di Zurkowski tra l'altro difficilmente si chiuderebbe il cerchio con la cessione di Marin alla Sampdoria, parte dell'eventuale accordo per riportare Caputo in Toscana. A riportarlo è La Nazione di Empoli.