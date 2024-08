EMPOLI, Makengo e Basic i nomi per il centrocampo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da Sportitalia, l’Empoli starebbe esplorando il mercato dei centrocampisti per fornire a D’Aversa un rinforzo in mezzo al campo. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza c'è Jean-Victor Makengo, ex mezzala dell’Udinese ora in forza al Lorient. Se la trattativa per il francese non dovesse andare a buon fine, il club toscano avrebbe individuato un’alternativa in Toma Basic della Lazio, che già la scorsa stagione aveva cercato maggiore spazio approdando in prestito alla Salernitana.