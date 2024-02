EMPOLI, Da oggi biglietti ospiti in vendita: max 3.100

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come ha fatto sapere l'Empoli attraverso un comunicato in vista della sfida di domenica prossima allo stadio Castellani tra gli azzurri e la Fiorentina, i biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3.100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) saranno in vendita dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 12 febbraio, al prezzo di € 25,00 su tutto il circuito VIVATICKET e tramite web con la sola modalità "stampa a casa", attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC. Per questo settore la vendita è riservata solamente a chi ha sottoscritto il programma di fidelizzazione di ACF Fiorentina.

La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 17 febbraio; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani – Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.