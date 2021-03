EMPEREUR, Amrabat forte ma a Verona giocava a 2 e..

Alan Empereur, ex viola ed ora al Palmeiras in prestito dal Verona ha parlato anche di Fiorentina durante il TMW News. Ecco le sue parole al riguardo: "Secondo ma ha una buona squadra, non so come mai non riesce a fare bene visti i nomi di grandissimi giocatori, non so se non sono uniti perché non sono lì. Ma ci sono sicuramente dei problemi se una squadra così forte non riesce a fare bene. Amrabat? E' un giocatore forte fisicamente, ha qualità ed è molto intenso e non so come mai non riesca ad esprimersi al massimo nella Fiorentina. Forse perché a Verona giocava in un centrocampo a due e si difendeva a uomo, mentre a Firenze gioca a tre e difendono a zona, magari ha bisogno di tempo per conoscere l'ambiente".

Su Juric, accostato anche ai viola ed ora al Napoli "E' pronto per fare il salto in una grande, in questi anni è stato tra i migliori tecnici in Italia. E' bravissimo ad ottenere il massimo da tutti, io sono progredito molto con lui e gli ho mandato anche un messaggio per ringraziarlo, dopo la conquista della Libertadores".

Sul suo momento felice al Palmeiras e sul futuro: "E' stata una scelta perfetta tornare qui, è stato un anno fantastico. Sognavo di vincere qualcosa ma non credevo di farlo così velocemente. Il mio obiettivo ora è restare qui ed essere acquistato dal Palemiras (è in in prestito dal Verona, ndr). Vorrei restare per provare a vincere altri titoli"

Nel Palmeiras ha trovato un altro ex viola come Felipe Melo: "Lo tengo sempre nella mia squadra in allenamento, se si arrabbia è un casino (ride,ndr). In realtà Felipe lo vedo ora molto tranquillo e felice e si vede in campo".