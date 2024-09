EMP-FIO, Per il settore ospiti biglietti in vendita da oggi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riporta il sito ufficiale dell'Empoli e anche quello della Fiorentina da oggi sarà possibile acquistare il biglietto per la trasferta di domenica 29 settembre, con il derby in programma alle ore 18:00.

"I biglietti riservati ai tifosi ospiti dei settori di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) e di Tribuna Laterale Sud (capienza 767 posti; accesso al settore varco 26) saranno in vendita dalle ore 16.00 di lunedì 23 settembre al prezzo rispettivamente di € 25,00 (Curva Sud) e di € 35,00 (Tribuna Laterale Sud).

I tagliandi saranno disponibili esclusivamente per i tifosi fidelizzati della società Acf Fiorentina su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolifc.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). In fase di acquisto, la società fornitrice del servizio di ticketing, potrà applicare delle commissioni di servizio a carico dell’acquirente".