El Dibu Martinez senza peli sulla lingua: "Non conoscono il Sud America"

Dopo la partita di ieri sera contro la Moldova, vinta per 2-0, grazie alle reti nel finale di Mancini e Pio Esposito, il CT dell'Italia, Rino Gattuso, ha avuto da ridire sui metodi di qualificazione ai prossimi Mondiali, sostenendo una forte disparità tra Europa e Sud America. Questo lo dimostrano i risultati. L'Italia con 6 vittorie, dovrà, a meno di un 9-0 contro la Norvegia, giocarsi l'accesso ai Mondiali passando per i play-off, mentre Brasile e Uruguay, che contano rispettivamente, sei e quattro sconfitte, accedono al torneo più ambito per le Nazionali in totale tranquillità. Ecco le parole di Gattuso a Sky Sport: "Nessun rimpianto. Vincere aiuta a vincere, dobbiamo capire bene i criteri: ora tocca a noi, ma vedere il Sud America dove sei squadre su dieci vanno dirette e la settima fa lo spareggio con l’Oceania fa venire rammarichi.

La delusione è quella là, bisogna sistemare qualcosa”. Tali dichiarazioni hanno trovato la pronta risposta del portiere più odiato dagli attaccanti e non solo, El Dibu Martinez, che in un intervista a DSports ha parlato così: "Giocano sempre su campi perfetti e bagnati... Non sanno com'è il Sud America. Ci sono altre complessità che non vedono in Europa".