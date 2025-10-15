Social È uscito "Non voglio tornare broke", il nuovo singolo di Moise Kean

Ormai lo sappiamo, Moise Kean, oltre ai gol sul campo, ci ha abituato ad essere estroso e produttivo anche fuori dal rettangolo di gioco, visto che la sua passione per la musica e il rap è ormai ben nota. L'attaccante viola lo scorso anno aveva fatto uscire il suo primo album musicale intitolato "Chosen", con una delle canzoni al suo interno, "Bombay", che è stata inserita quest'anno anche su FC26.

Ieri a mezzanotte Moise l'ha rifatto, facendo uscire su tutte le piattaforme un suo nuovo singolo intitolato "Non voglio tornare broke". Questo il post Instagram del numero nove che ha ufficializzato il nuovo pezzo: