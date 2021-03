E.LEAGUE, La Roma vince Ucraina 2-1: è ai quarti

Successo quanto mai importante per la Roma nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: i giallorossi, dopo essersi imposti una settimana fa per 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk, hanno vinto anche Ucraina per 2-1 grazie alla doppietta messa a segno da Borja Mayoral al 48' e al 72' (di Moraes al 59' la rete del momentaneo pareggio) e dunque accedono ai quarti di finale della competizione. Alle 21 in campo il Milan contro il Manchester United.