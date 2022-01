DV9, Il Chelsea ci pensa come dopo Lukaku

Secondo quanto riportato dal The Sun ci sarebbe una nuova concorrente per Dusan Vlahovic. Il Chelsea di Tuchel, infatti, starebbe cercando una punta per gennaio dopo le dichiarazione di Romelu Lukaku che non sono affatto piaciute al tecnico dei Blues. Sulle tracce dell'attaccante di proprietà della Fiorentina, oltre al Chelsea, ci sarebbero anche Manchester United, Tottenham e Arsenal.