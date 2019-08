DURANTE, Pedro ha qualità straordinarie

Sabatino Durante, esperto di calcio sudamericano, ha parlato del giocatore del Fluminense Pedro, accostato alla Fiorentina: "Ha avuto un infortunio ed è stato fermo, altrimenti sarebbe stato il centravanti della Nazionale brasiliana. Ha delle qualità straordinarie, vede la porta, ha tiro e colpi di testa. Fa salire anche la squadra, bravo tecnicamente anche perché se viene convocato dalla nazionale brasiliana significa che è bravo, anche se in quel ruiolo non ne ha tanti. Se torna in forma è uno dei migliori. Cartellini divisi in Sudamerica? Tu devi parlare col club dei diritti federativi poi quelli economici si ripartiscono come accade quando in Italia un club mantiene dei diritti di rivendita. E' il Fluminense che decide e ognuno riceverà la percentuale che gli è dovuto. Noi ci perdiamo nel giudicare i parametri. Se avesse più fortuna sarebbe stato il centravanti del Brasile, non si discute di altro. Ma vedo dei parametri assurdi sul mercato, come Lukaku, per me buon giocatore ma non fenomeno da occupare i giornali per giorni e giorni. 15 milioni per metà cartellino pagati bene? Per me si. Poi l'adattamento in Italia è un altro conto, lì ci vuole la veggenza per dirlo".