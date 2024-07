DUNCAN, Non parlo di Fiorentina, ora volto pagina

FirenzeViola.it

Alfred Duncan è un nuovo giocatore del Venezia che lo ha preso dopo la scadenza del contratto con la Fiorentina. Oggi è stato presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Non è stato facile fare questa scelta, ma il mister è stato decisivo, ho già lavorato con lui, il legame va oltre il campo. Avevo molte offerte anche prima della scadenza del contratto. E' stato più facile decidere dopo aver parlato con l'allenatore. Cosa mi ha detto? So già come imposta il suo gioco, ho lavorato 3 anni con lui al Sassuolo. Mi ha fatto capire la voglia che hanno i ragazzi e come si sta bene in questo gruppo. Ha allenato tanti anni e capisce subito il valore dei ragazzi".

"Il Venezia è una squadra giovane - ha proseguito Duncan -può crescere molto ed io insieme a loro so di poter crescere molto. Non mi sento arrivato, ma ad un punto di partenza. Questa pressione mi piace. Qual è stata la mia esperienza italiana più positiva? Qualsiasi esperienza che ho fatto mi ha lasciato qualcosa di positivo. Stiamo valutando se giocherò con il Brescia, mi sono allenato abbastanza quando ero fermo".

Sulla Fiorentina e le coppe mancate aggiunge: "E' una questione un po' particolare, quando ero giocatore della Fiorentina tante cose potevo anche dirle, ma ho preferito e preferisco non parlarne. La mia esperienza alla Fiorentina l'ho fatta, ora voltiamo pagina".