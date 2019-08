DUNCAN, Il caso in UK: Liverpool risponde all'agente

In casa Liverpool è scoppiato il caso Bobby Duncan, giovane attaccante cercato anche dalla Fiorentina quest'estate. Dopo le parole dell'agente condivise via social ieri sera, attraverso le quali denunciava il comportamento del Liverpool che non vuole cedere il giocatore in prestito, lo stesso Liverpool ha risposto con queste parole, riportate dal Daily Mirror:

"Il Liverpool Football Club è consapevole e deluso dai commenti non attribuiti e dalle accuse infondate che sono state avanzate dai media riguardo a uno dei nostri giocatori. Poiché gli interessi del giocatore in questione non sono serviti al meglio da speculazioni imprecise, dichiarazioni infamatorie o discorsi pubblici, non faremo ulteriori commenti. Continueremo, comunque, i nostri sforzi per lavorare privatamente con il giocatore per trovare una soluzione nel miglior interesse di tutti i soggetti coinvolti". Il giocatore intanto non parla, anche se ha ricondiviso le parole dell'agente su Twitter prima di cancellarle dopo pochi minuti. C'è un caso Bobby Duncan in Inghilterra.