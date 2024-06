DT UDINESE, Non vogliamo cedere Lucca ma vediamo

FirenzeViola.it

Gianluca Nani, nuovo Group Technical Director dell’Udinese ha parlato oggi in conferenza stampa del mercato. Queste le parole di TMW: "Abbiamo già le idee abbastanza chiare sulla squadra del futuro, ora porteremo avanti anche con l'allenatore dei discorsi. Penso sia già una buona squadra e cercheremo di migliorarla, poi dipenderà chiaramente anche dal mercato in uscita, dovessero uscire giocatori tra i più importanti li sostituiremo rapidamente".

Pafundi ha avuto una crescita importante in Svizzera, continuerà in questo percorso fuori o resterà a Udine?

"È in prestito fino a dicembre e il Losanna ha un diritto di riscatto a cifre importanti, lo consideriamo un grande giocatore, vedremo cosa succederà da qui a dicembre. In questo momento non possiamo intervenire".

La filosofia sarà sempre improntata sui giovani?

"Il marchio dell'Udinese è la ricerca del talento, faremo quello, cercheremo giovani talenti in giro per il mondo portandoli in Italia sviluppando i loro talenti. Questa sarà la base, l'Udinese è un modello studiato all'estero, la difficoltà non è quella di trovare i calciatori, ma lo sviluppo dei calciatori dopo la firma, perché poi ci dev'essere uno sviluppo. Lo faremo cercando di replicare i risultati ottenuti negli ultimi trenta anni".

Cosa farete con Lucca?

"Lucca lo abbiamo riscattato e lo vogliamo tenere, poi so che nel mercato succede di tutto, però è un ragazzo che ha cominciato a fare tanti gol, è un asset importante. Poi dovesse arrivare un grandissimo club ci si siede e si ascolta, ma non è nostra intenzione cederlo".