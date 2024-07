DS VILLARREAL, Sorloth? Interessi normali, siamo sereni

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il direttore sportivo del Villarreal Miguel Angel Tena è intervenuto in conferenza stampa per trattare veri temi di mercato, tra cui quello che riguarda Alexander Sorloth, attaccante norvegese nell’orbita di diverse squadre tra cui la Fiorentina: “È normale che ci sia interesse per qualsiasi giocatore del Villarreal, abbiamo l’interesse di molti club perché abbiamo una grande squadra e ancora di più nel caso di Sorloth che ha fatto una grande stagione. Ha dimostrato un livello molto alto, è stato uno dei migliori attaccanti della categoria, per noi il migliore, ma siamo molto sereni”.