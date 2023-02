DS VERONA, Barak? C'era il rischio non fosse riscattato

A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale, il direttore sportivo dell'Hellas Verona Sean Sogliano è intervenuto in conferenza presso la sede del club gialloblù, toccando anche il tema Barak: "Al Verona stava bene anticipare per fare un'operazione economica in questa sessione, la Fiorentina ha voluto dimostrare al giocatore che voleva riscattarlo subito. Hanno avuto un vantaggio economico, ma tengo a precisare che si trattava di diritto di riscatto, non di obbligo: c'era il rischio, dunque, che non venisse riscattato".