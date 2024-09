DS VENEZIA, Tessmann? Avevamo chiuso con l'Inter

FirenzeViola.it

A quasi due settimane dalla chiusura del mercato estivo, il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, interviene in conferenza stampa.

Su Tessmann: "Sono contento anche per la società, c'era un po' di timore sul fatto che fosse in scadenza di contratto. E' vero che aveva espresso volontà di andare, al contempo è anche vero che non aveva mai detto che sarebbe andato via eventualmente alla scadenza del contratto".

Ambiva ad una società più grande?

"Sì. Avevamo chiuso subito con l'Inter...".

Anche con la Fiorentina?

"Con l'Inter era molto più avanti".