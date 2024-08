DS UDINESE, Offerte per Samardzic non all'altezza

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo dell'Udinese, Gianluca Nani, in una intervista a Sky Sport, ha parlato anche del mercato, sia in entrata che in uscita, partendo dal nome di Alexis Sanchez, accostato ai bianconeri per quello che sarebbe un clamoroso ritorno in Friuli: "Rispondo a questa domanda da tanto tempo e mi sembra giusto non creare false aspettative. A Udine Sanchez ha lasciato il cuore e i tifosi lo ricordano sempre con affetto. Finora non c'è stata l'opportunità che lui potesse tornare, ma non escludo che in futuro questo possa succedere. Al momento però non ci sono trattative".

Dove andrà Samardzic?

"Samardzic è un giocatore forte, mi stupirei se non fosse richiesto e ricercato. È vero che abbiamo avuto richieste di informazioni e offerte, ma è un calciatore molto importante e vorremmo che fosse ritenuto tale anche dai club interessati. Noi siamo contenti di averlo e non è nostra intenzione vendere i pezzi migliori. Se qualcuno ci farà un'offerta convincente, a noi e al giocatore, ne parleremo".