DS REIMS, Viola non è stata corretta. E l'ag. Oudin...

Dopo la ricostruzione di quanto avvenuto tra Reims e Fiorentina nella trattativa per Oudin, L'Equipe riporta le parole del direttore generale del club, Mathieu Lacour che spiega: "Non abbiamo mai raggiunto l'accordo definitivo, anche se le cose erano parecchio chiare. L'agente di Oudin è stato fantastico, ha fatto tutto informandoci sempre. È la Fiorentina a non essere stata corretta". A queste parole sono seguite quelle di Sylvain Chavanon, agente del giocatore: "Attendevo il semaforo verde dallo Stade de Reims che non ha avuto più notizie. Abbiamo aspettato una giornata intera, poi alle 18 ho detto stop: voi non volete il giocatore. Ed è finita lì".