DS NIZZA, Non siamo il trampolino della Fiorentina

Il direttore sportivo del Nizza, Julien Fournier, ha tassativamente chiuso a ogni possibilità di cessione del proprio talentuoso attaccante Kasper Dolberg anche ai viola: "Non vuole assolutamente andarsene, sta bene qui a Nizza. Con tutto il rispetto, ma non siamo una società che fa da trampolino a squadre come Aston Villa o Fiorentina. Vogliamo semmai esserlo per i top club in assoluto".