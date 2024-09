DS LECCE, Assurdo criticare uno come Pongracic

Fonte: Radio Bruno

Il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, ha parlato di Marin Pongracic, che la Fiorentina ha prelevato proprio dai salentini in estate: "Avevamo un accordo con il Rennes, ma lui ha voluto alzare l'asticella e rimanere in Italia in una società prestigiosa. Vi garantisco che ha un potenziale incredibile, sta pagando il nuovo sistema di gioco ma a Lecce è stato protagonista assoluto, un riferimento. E' esplosivo, elegante, veloce, secondo me può sposare qualsiasi sistema di gioco. La Fiorentina ha preso gol anche quando lui non era in campo, quindi tutta la rosa evidentemente deve assimilare le indicazioni del mister.

Pongracic più sente la fiducia e più si esalta. Per me può tranquillamente giocare nella prima della classe: non va criticato per la prima di Parma o altro, non si può bocciare un giocatore del genere. La preparazione forse ha influito ma non voglio giustificarlo".