DS GLADBACH, Isolati in ritiro secondo il protocollo

Si parla molto del modello tedesco per ripartire. Tra le altre, da lunedì il Borussia M'gladbach è in ritiro in un hotel a quattro stelle in attesa della ripresa del campionato tedesco. Max Eberl, direttore sportivo del Club spiega che il leit motiv del ritiro, è: "Mangiare, bere, dormire, esercitarsi". Prima di trasferirsi nell'hotel, ovviamente, squadra, allenatori e il team di supervisori hanno superato la quarta serie di test per il CoViD-19. "Abbiamo preparato un piano completo. Tutte le precauzioni di sicurezza del protocollo DFL possono essere osservate in modo ottimale lì, siamo completamente isolati nella hall", ha detto a Kicker.