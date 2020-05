DS CAGLIARI, Futuro Nainggolan? Deciderà l'Inter

Nella sua intervista a Sky Sport, il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, ha parlato anche dell'operazione Nainggolan della scorsa estate, rispondendo anche alla domanda sulla sua possibile permanenza in Sardegna: "Non ha senso parlarne adesso, l'Inter è la proprietaria del suo cartellino e il giocatore ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri. L'operazione fu fuori dagli schemi. Eravamo convinti che i soldi spesi per Nainggolan li avremmo recuperati con la crescita dei nostri giocatori".