DS CAGLIARI, Barak? Profilo fuori dalla nostra portata

Il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto di queste ultime settimane in casa rossoblù: "La nostra filosofia è quella della crescita graduale. Sul mercato siamo attenti alle occasioni. Per questo giocatore dico no. Barak? E' un discorso simile. E' un profilo con un budget al di fuori della portata del Cagliari".