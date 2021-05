DRAGOWSKI, La difesa lavora bene. Vlahovic...

Intervistato al termine del primo tempo di Fiorentina-Lazio, gara che vede i viola in vantaggio per 1-0, Bartlomiej Dragowski ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo lavorare come fino a ora. Ci sono state varie situazioni di fuorigioco, quindi la difesa lavora bene. Speriamo di continuare così nel secondo tempo. Vlahovic? Se Dusan chiede palla non posso che lanciargliela. Sa tenere il pallone".