DOVERI, L'arbitro di Fio-Inter: "Bove? La notte non dormii"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite del 'Lemon Bowl', torneo internazionale giovanile di tennis, l'arbitro Daniele Doveri ha ripensato ai terribili attimi seguiti al malore di Edoardo Bove, al 17esimo minuto di Fiorentina-Inter dello scorso 1° dicembre: "È un'esperienza umana che non voglio più ripetere, ho temuto il peggio per il ragazzo. Il giorno dopo, sapendolo fuori pericolo, mi è tornato il sorriso. La notte prima non ho dormito", le parole de fischietto di Roma 1 riportate da Sportface.it.